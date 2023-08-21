Приток средств в облигации в несколько раз превысил приток в акции

Приток средств частных инвесторов в облигации в несколько раз превысил приток в акции
Директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков оценил нетто-приток средств инвесторов-физлиц в облигации за последние 12 месяцев в 695 млрд рублей, передает РБК.
Причем речь идет как о чистом притоке средств как на первичный рынок облигаций, так и на вторичный.
При этом нетто-приток в акции за аналогичный период составил 77 млрд рублей.
Из 695 млрд рублей 585 млрд рублей инвесторы направили в корпоративные облигации, 108 млрд рублей пришлось на ОФЗ, 2 млрд рублей — на облигации регионов.
По словам директора департамента Мосбиржи, физическими лицами генерируются колоссальные объемы торгов на рынке акций за счет сделок купли-продажи активов.
Ранее в России был подписан указ об обязательном выпуске замещающих облигаций. Так, российским юридическим лицам, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, необходимо обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.