Приток средств в облигации в несколько раз превысил приток в акции

Директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков оценил нетто-приток средств инвесторов-физлиц в облигации за последние 12 месяцев в 695 млрд рублей, передает РБК.

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Причем речь идет как о чистом притоке средств как на первичный рынок облигаций, так и на вторичный.

При этом нетто-приток в акции за аналогичный период составил 77 млрд рублей.

Из 695 млрд рублей 585 млрд рублей инвесторы направили в корпоративные облигации, 108 млрд рублей пришлось на ОФЗ, 2 млрд рублей — на облигации регионов.

По словам директора департамента Мосбиржи, физическими лицами генерируются колоссальные объемы торгов на рынке акций за счет сделок купли-продажи активов.