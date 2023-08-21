Россияне предположили, сколько будет стоить доллар через год

20% респондентов, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что регулярно следят за курсом американской валюты. Многие опрошенные предположили, что доллар через год будет стоить 97 рублей, передает агентство «Прайм».

Также исследование показало, что иногда следят за курсом 38% граждан, а не следят вообще – 42%.

57% россиян назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на текущей неделе американская валюта будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей. Аналитик заметил, что в период с 14 по 18 августа курс доллара упал на 6,11%, до 93,38 рубля, евро на 6,58%, до 101,60 рубля, юаня - на 6,71%, до 12,77 рубля.