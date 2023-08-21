В Думу внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение палаты законопроект о повышении стипендий студентов до уровня не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии. Кабмин инициативу не поддержал, указав, что авторы проекта не определили источники ее финансирования.

Поправки предлагается внести в законы "Об образовании в РФ" и "О минимальном размере оплаты труда", согласно которым государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны быть установлены на уровне не ниже МРОТ (на сегодняшний день МРОТ составляет 16 242 рубля).

Авторы проекта указали, что в 2023 году размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 1 825 рублей в месяц. По их мнению, "столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ".

"На такую стипендию невозможно прожить, поэтому, согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов так или иначе совмещают учебу и работу", - говорится в пояснительных материалах.

Депутаты считают, что реализация законопроекта "позволит установить стипендии обучающимся на достойном уровне, повысить качество образования и конкурентоспособность страны".

В кабмине РФ указали, что принятие закона потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в 2024 году, однако депутаты источники финансового обеспечения выплат не определили, что "не соответствует статье 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

"На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - подчеркивается в отзыве.