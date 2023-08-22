Остатки на валютных счетах россиян сократились почти на $1 млрд

Остатки на валютных счетах россиян в июле сократились почти на $1 млрд
Остатки средств в валюте на счетах россиян сократились в июле на $0,9 млрд (на 76 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или на 1,9%), свидетельствуют данные обзора ЦБ «О развитии банковского сектора». Это в том числе связано c продолжающейся конвертацией валютных средств в рубли и переводом валютных средств за рубеж (на примерно $3 млрд за второй квартал).
Размещения на рублевых текущих счетах увеличились на 427 млрд рублей, рост составил 3,1%. Рублевые срочные депозиты немного выросли (+91 млрд рублей, +0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам (8,11% в третьей декаде июля против 7,83% в третьей декаде прошлого месяца). В целом в июле текущего года темпы роста средств населения несколько замедлились – до +1,1% после +2,1% в июне, отмечает ЦБ.
Прирост средств на счетах эскроу несколько ускорился по сравнению с июнем (+133 млрд рублей, или +3%; в июне +99 млрд рублей, или +2,3%), что связано с ростом продаж жилья и соответственно ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов (предварительно до 240 млрд рублей в июле после 254 млрд рублей в июне).