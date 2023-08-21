Опрос ВЦИОМ показал, что россияне чаще стали хранить сбережения в рублях

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что россияне стали чаще хранить сбережения в рублях за последние полтора года. Об этом сообщает «RT на русском».

Отмечается, что число жителей России, которые хранят свои сбережения в рублях, увеличилась с 60% до 68%. При этом число желающих иметь накопления в евро и долларах, напротив, упало – с 17% до 10%. По мнению экспертов, это можно объяснить невыгодными условиями валютных депозитов, страха перед возможной блокировкой денег из-за санкций, а также верой в устойчивость национальной валюты.

Кроме того, более четверти опрошенных (27%) заявили, что у них вообще нет никаких сбережений – в начале 2022 года таких опрошенных было более трети (34%). По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, это можно объяснить неопределённостью в российской экономике.

«Для кризисных периодов характерно смещение от потребительской модели к сберегательной. Проще говоря, в периоды рыночной или геополитической турбулентности люди склонны больше сберегать, чем тратить», – пояснил он.