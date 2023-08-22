Отцам в декрете рассказали о возможности получить до 30 тысяч рублей

В России если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка до трех лет, то мать должна платить алименты на его содержание, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на адвоката по семейным делам Илью Титова.

По его словам, сумма может доходить до 30 тысяч рублей в месяц. При этом ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребенка до трех лет. Теперь оба родителя в правах равны. Если ребенок до трех лет находится у отца и он занимается его воспитанием, то мать обязана перечислять алименты на содержание.

При этом не будет различий между алиментами, устанавливаемыми для мужчин и женщин. При рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга, имущественное положение плательщика алиментов и прочие обстоятельства. Алименты взыскиваются ежемесячно в твердой сумме, а не в процентах к заработку. В среднем это 1-2 прожиточных минимумах или около 20-30 тысяч рублей.