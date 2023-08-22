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Отцам в декрете рассказали о возможности получить до 30 тысяч рублей

В России если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка до трех лет, то мать должна платить алименты на его содержание, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на адвоката по семейным делам Илью Титова.

Отцам в декрете рассказали о возможности получить до 30 тысяч рублей
© РИА Новости

По его словам, сумма может доходить до 30 тысяч рублей в месяц. При этом ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребенка до трех лет. Теперь оба родителя в правах равны. Если ребенок до трех лет находится у отца и он занимается его воспитанием, то мать обязана перечислять алименты на содержание.

При этом не будет различий между алиментами, устанавливаемыми для мужчин и женщин. При рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга, имущественное положение плательщика алиментов и прочие обстоятельства. Алименты взыскиваются ежемесячно в твердой сумме, а не в процентах к заработку. В среднем это 1-2 прожиточных минимумах или около 20-30 тысяч рублей.

С 31 июля отцы-одиночки имеют право получить алименты на собственное содержание. Данный закон «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» подписал глава государства Владимир Путин.

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