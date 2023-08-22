Юрист рассказал о способах исправить кредитную историю

Испорченную по ошибке или из-за мошеннических действий кредитную историю можно законно исправить через суд или бюро кредитных историй. Об этом рассказал «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По словам юриста, в последнее время участились случаи, когда мошенники оформляют кредиты в микрофинансовых организациях от имени даже не подозревающего об этом человека. Для этого им нужны только паспортные данные, номер телефона и реквизиты банковского счета, куда зачислять деньги. При этом телефон и счет необязательно должны принадлежать владельцу паспортных данных.

«Имея ваши паспортные данные, практически кто угодно может оформить мелкие займы в МФО. Там не утруждают себя проверками», - констатировал Петр Гусятников.

В результате накапливается задолженность, а кредитная история будет безнадежно испорчена. Для борьбы с этим юрист посоветовал сначала выяснить через Госуслуги, в каких бюро находится ваша кредитная история. А затем написать в каждое из мест, объяснить ситуацию и попросить удалить данные. Если же на встречу идти отказываются, то остается единственный вариант — обращаться в суд.

«Таким образом, во-первых, вы можете избавиться от кредита, который не брали, во-вторых, получите документы, которые можно будет предъявить бюро кредитных историй для того, чтобы они удалили записи», - пояснил он.

Если же кредитная история была испорчена по ошибке, действовать нужно точно также. Прежде всего, стоит связаться с бюро, объяснить ситуацию и спросить, какие подтверждающие документы нужны от вас, чтобы исправить ошибку, заметил юрист.