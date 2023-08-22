Стало известно, как выросла стоимость букетов ко Дню знаний

Стоимость букетов в России ко Дню знаний поднялась на 17%. При этом Москва занимает первую строчку в рейтинге городов с наиболее высокими ценами на них, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании «Эвотор».

В преддверии праздника эксперты выяснили, сколько в среднем стоит цветочный букет в российских регионах. Причем за основу взяли период с 1 по 20 августа 2023 года и такие же даты 2022 года. Специалисты изучили данные чеков смарт-терминалов.

Отмечается, что в августе средняя цена букета цветов составила 1526 рублей. Год назад самыми дорогими стали букеты в Приморье.

В текущем году в столице цветочный букет в августе обходился в 2142 рубля, в Пермском крае — в 1105 рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе букет стоил в среднем 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля.

В Краснодарском крае средняя цена букета составила 1952 рубля, в Иркутской области — 1936 рублей, в Татарстане — 1634 рубля, в Ставропольском крае — 1431 рубль, в Воронежской и Челябинской областях — 1302 рубля и 1274 рубля соответственно.