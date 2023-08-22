Стало известно, как выросла стоимость букетов ко Дню знаний
Стоимость букетов в России ко Дню знаний поднялась на 17%. При этом Москва занимает первую строчку в рейтинге городов с наиболее высокими ценами на них, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании «Эвотор».
В преддверии праздника эксперты выяснили, сколько в среднем стоит цветочный букет в российских регионах. Причем за основу взяли период с 1 по 20 августа 2023 года и такие же даты 2022 года. Специалисты изучили данные чеков смарт-терминалов.
Отмечается, что в августе средняя цена букета цветов составила 1526 рублей. Год назад самыми дорогими стали букеты в Приморье.
В текущем году в столице цветочный букет в августе обходился в 2142 рубля, в Пермском крае — в 1105 рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе букет стоил в среднем 2077 рублей, в Санкт-Петербурге — 1684 рубля.
В Краснодарском крае средняя цена букета составила 1952 рубля, в Иркутской области — 1936 рублей, в Татарстане — 1634 рубля, в Ставропольском крае — 1431 рубль, в Воронежской и Челябинской областях — 1302 рубля и 1274 рубля соответственно.
Ранее сообщалось, что, по данным «Контур.Маркет», средняя стоимость школьных рюкзаков в России в 2023 году выросла на 58 процентов к 2022-му, а на маркеры-выделители — на 36 процентов.