Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В столице в августе отмечается в 2,2 раза больше зарплатных предложений размером более 100 тысяч рублей. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали агент по недвижимости, коммерческий агент и бригадир.

Так, средняя заработная плата агента по недвижимости составляет 154 349 рублей. На втором месте коммерческий агент — 151 908 рублей, замыкает тройку лидеров бригадир — 141 225 рублей. Также высокие заработные платы предлагают дальнобойщикам, фасадчикам, брокерам, крановщикам, водителям самосвалов.

Средняя предлагаемая зарплата в столице — 73 499 рублей ежемесячно. В конце лета прирост этого показателя год к году достиг 15 процентов.

Доля специалистов, которым предлагают оклад выше 90 000 рублей, составляет 10 процентов от всех жителей столицы, сообщает РИАМО.

Согласно исследованию сервисов Работа.ру и СберПодбор, самыми выгодными сферами для людей в возрасте являются строительство и недвижимость. Зарплата в этих отраслях составляет 88 тысяч рублей, передает газета «Петербургский дневник».