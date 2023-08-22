ЦБ выяснил, как тестирование неопытных инвесторов отразилось на их поведении

До 10% проходивших тесты неопытных инвесторов решили отказаться от сделок со сложными инструментами в будущем. Это следует из данных поведенческой экспертизы Банка России, которая проводилась совместно с Московской Биржей, сообщил регулятор.

Тестирование неквалифицированных инвесторов ввели чуть более двух лет назад. Благодаря такому подходу инвесторы оценивают свои знания, возможные риски и осознанно подходят к решению о сделках со сложными финансовыми инструментами. Как указывает ЦБ, тестирование повышает осознанность и осмотрительность инвесторов.

Ранее сообщалось о запуске Московской биржей на платформе «Финуслуги» сервиса для частных инвесторов, который позволяет определить свой инвестиционный рейтинг. Он заработал с 10 августа.