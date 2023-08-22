ЦБ объявил о выпуске памятных золотых и серебряных монет «Белка обыкновенная»
Банк России сообщил выпуске в обращение памятных золотых монет номиналом 50, 100 и 10 тыс. рублей, а также серебряных монет номиналом 3, 25 и 100 рублей «Белка обыкновенная», они относятся к серии «Сохраним наш мир». Об этом сообщил регулятор.
Серебряные монеты из 925 пробы номиналом 3 рубля (диаметр 39 мм) и 25 рублей (60 мм) изготовлены качеством «пруф», тиражом 5 тыс. и 1 тыс. единиц соответственно.
Монету в 100 рублей (100 мм) выпускают тиражом в 75 единиц. Она была изготовлена качеством «пруф-лайк».
Монеты из золота 999 пробы номиналом 50 (22,6 мм) и 100 рублей (30 мм) изготовлены качеством «пруф» в количестве 1 тыс. каждая.
Золотую монету номиналом 10 тыс. рублей (100 мм) изготовили качеством «пруф-лайк». Ее выпускают тиражом в 50 единиц.
Ранее Центробанк России заявил о планах к 2025 году полностью модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. При этом в пресс-службе ЦБ отмечали, что купюры номиналом пять рублей не печатались несколько лет, поскольку из-за быстрого изнашивания их решили заменить на более долговечные монеты. Теперь же печать наоборот стала выгоднее. Проблему с износом купюр решили с помощью дополнительного покрытия защитным лаком.