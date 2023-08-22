Россиянам рассказали о способе сэкономить на оплате ЖКУ

Уменьшить сумму тарифа за содержание жилья можно, если отказаться от некоторых услуг и получить перерасчет платежей. Способ сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россиянам назвали на портале «Мир квартир».

По информации экспертов, содержанием жилого помещения занимаются управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). В список данных работ входят технический надзор за состоянием имущества, устранение аварий и поломок, подготовка оборудования к сезонной эксплуатации, уборка мест общего пользования, вывоз мусора с территории дома, а также оплата работы специалистов УК или ТСЖ.

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Из-за того что все многоквартирные дома разные, на их содержание нет единого тарифа — его размер определяют собственники на собрании членов ТСЖ или УК. Жильцу многоэтажки с большой придомовой территорией приходится платить больше, чем хозяину квартиры в «хрущевке» с маленьким двором — так же, как и владельцу большой жилплощади по сравнению с собственником «однушки».

Эксперты отметили, что если сумма за содержания жилья в платежке кажется завышенной, необходимо посмотреть список работ, выполняемых управляющей компанией, и попытаться снизить данные расходы. Сделать это можно, пригласив собственников квартир на общее собрание многоквартирного дома и попросив у представителя УК обоснование требуемой за содержание жилья суммы. Вместе с собственниками на собрании понадобится изучить перечень запланированных работ управляющей компании и обсудить необходимость данных мероприятий. Затем можно отказаться от части услуг — например, от оплаты домофона (в случае, если установка домофона производилась по решению владельцев недвижимости в МКД и была утверждена на общем собрании), вывоза мусора, сезонных работ — и потребовать перерасчет платежей. Однако стоит учесть, что собственникам придется заниматься услугами, от которых они отказались, самостоятельно.