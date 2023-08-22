Силуанов рассказал о будущей программе долгосрочных сбережений
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о будущей программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Об этом министр рассказал во время выступления на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России.
«Программа долгосрочных сбережений <...> будет интересна для граждан тем, что будет, с одной стороны, и софинансирование государством этих долгосрочных сбережений, а, с другой стороны, и налоговые преференции при участии в этой программе. Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 миллиона человек в эту программу», – рассказал он.
Силуанов также добавил, что программа может привлечь 300 миллиардов рублей. Министр подчеркнул, что эти средства будут застрахованы.
Программа долгосрочных сбережений будет запущена с 1 января 2024 года. Согласно планам, она должна позволить гражданам получить дополнительный доход в будущем с помощью системы накоплений.