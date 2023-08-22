Силуанов рассказал о будущей программе долгосрочных сбережений

«Программа долгосрочных сбережений <...> будет интересна для граждан тем, что будет, с одной стороны, и софинансирование государством этих долгосрочных сбережений, а, с другой стороны, и налоговые преференции при участии в этой программе. Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 миллиона человек в эту программу», – рассказал он.