Минсельхоз сообщил об изменении цен на ряд овощей и фруктов в РФ
В России зафиксировано снижение стоимости ряда овощей и фруктов за последний месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.
Данные министерства свидетельствуют о падении цен на морковь (- 4,4%), репчатый лук (- 23,1%), свеклу столовую (- 6,2%), огурцы (- 6,8%), томаты (- 25,7%).
Также отмечается, что стоимость картофеля сейчас на 14,5% ниже, чем в 2022 году, яблок — на 5,4%.
В ведомстве отметили, что отпускные цены снижаются в связи с поступлением на рынок нового урожая овощей и фруктов от отечественных производителей. Там также считают, что в сентябре стоимость овощей будет и дальше падать.
В министерстве указали на то, что задача по обеспечению граждан доступными овощами и фруктами высокого качества является одной из приоритетных в агропромышленном комплексе России.
В ведомстве подчеркнули, что прирост объемов производства в этом сегменте происходит за счет мер государственной поддержки, внедрения новых технологий и активности инвесторов на протяжении последних лет, добавили в Минсельхозе.
Ранее эксперты, опрошенные изданием «Комсомольская правда», спрогнозировали рост цен в России на продукты питания, автомобили, бутовую технику и туры за рубеж.