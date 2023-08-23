Минсельхоз сообщил об изменении цен на ряд овощей и фруктов в РФ

В России зафиксировано снижение стоимости ряда овощей и фруктов за последний месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

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Данные министерства свидетельствуют о падении цен на морковь (- 4,4%), репчатый лук (- 23,1%), свеклу столовую (- 6,2%), огурцы (- 6,8%), томаты (- 25,7%).

Также отмечается, что стоимость картофеля сейчас на 14,5% ниже, чем в 2022 году, яблок — на 5,4%.

В ведомстве отметили, что отпускные цены снижаются в связи с поступлением на рынок нового урожая овощей и фруктов от отечественных производителей. Там также считают, что в сентябре стоимость овощей будет и дальше падать.

В министерстве указали на то, что задача по обеспечению граждан доступными овощами и фруктами высокого качества является одной из приоритетных в агропромышленном комплексе России.

В ведомстве подчеркнули, что прирост объемов производства в этом сегменте происходит за счет мер государственной поддержки, внедрения новых технологий и активности инвесторов на протяжении последних лет, добавили в Минсельхозе.