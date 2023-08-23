ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары

Около 30-ти торговых сетей из 25 регионов России приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на некоторые социально значимые товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет держать под контролем инициативу.