В России увеличилось число мошеннических операций

Количество мошеннических операций, проведенных без согласия клиента (ОБС), в апреле-июне 2023 года увеличилось почти на 11% за квартал и на 32,4% за год (по сравнению с апрелем-июнем 2022 года). Так, во втором квартале 2023 года злоумышленники провели почти 280 тысяч таких транзакций, следует из данных ЦБ.

Объем таких операций, в свою очередь, составил более 3,6 млрд рублей — это на 20,4% меньше, чем в первом квартале, но на 27% больше, чем в апреле-июне 2022 года. Во втором квартале 2023 года банки смогли возместить своим клиентам всего 4,5% от совокупного объема украденных средств — в январе-марте 2023 года эта доля составляла 4,3% (+0,2 процентных пункта), а в апреле-июне 2022 года — 5% (-0,5 п.п.).

Количество отраженных атак, по данным ЦБ, увеличилось почти в 2,5 раза за квартал: банки смогли предотвратить более 6,5 млн мошеннических операций. Всего кредитные организации сохранили более 900 млн рублей на счетах клиентов, что на 28% больше, чем в первом квартале 2023 года. В 2022 году ЦБ не вел статистику по количеству и объему предотвращенных ОБС.