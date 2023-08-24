Названа сумма, похищенная у россиян мошенниками во втором квартале

Сумма украденных кибермошенниками денежных средств у клиентов банков России во втором квартале текущего года составила 3,62 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Центробанк.

При этом за аналогичный период прошлого года было похищено 3,85 миллиарда рублей. В сообщении говорится, что в апреле-июне злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов.

Размер ущерба по операциям без согласия уменьшился на 6% в сравнении со средним значением за предшествующие четыре квартала. При этом число таких операций возросло на 28,5%.

Во втором квартале 2023 года банки отразили более 6,5 миллиона атак на счета клиентов (кварталом ранее — 2,7 миллиона).