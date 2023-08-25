Назван объем украденных у россиян через СБП средств

В первой половине 2023 года мошенники украли у россиян через систему быстрых платежей (СБП) свыше 1,3 млрд руб. Об этом пишет издание »Ведомости» со ссылкой на отчет Банка России (Центробанка).

Уточняется, что количество хищений с помощью СБП составило 32 246. В общем объеме похищенных у россиян мошенниками средств на переводы через СПБ приходится 16,25%. Учет количества хищений по этому каналу Центробанк стал вести в 2023 году.

Сообщается, что за период с января по июнь мошенники похитили у граждан 8 млрд руб., это на треть больше, чем за первую половину 2022 года. При этом вернуть получилось менее 5% украденных средств.

До этого ЦБ РФ сообщил, что мошенники увели со счетов россиян 3,6 млрд рублей в апреле-июне.