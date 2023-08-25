Эксперт спрогнозировала рост цен на электронику в России

Электроника в российских магазинах подорожает на 5-7% к началу осени. Об этом NEWS.ru сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. И особенностью этого сезона, скорее всего, будет отсутствие значимого снижения цен на устаревшие модели.

«Динамика курса — лишь повод к повышению цен на электронику, которое и так, скорее всего, планировалось к осени. Рост продаж телефонов и ноутбуков в сентябре чаще всего связывают с выпускниками, которым родители приурочивают к окончанию школы соответствующие подарки. И со студентами, которым необходимы гаджеты. В первую очередь подорожание коснется самых массовых моделей на 5-7%», — сказала Лебединская.

В то же время она уточнила, что подорожание различных категорий товаров в следующем сезоне не будет равномерными. Сильнее всего вырастут цены на товары высокого ценового сегмента, а меньше — на социальные товары.