Стало известно о новой схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки

В ВТБ сообщили, что злоумышленники прибегли к реализации новой мошеннической схемы. Теперь они прикрываются предложениями о специальных вкладах по повышенным ставкам, однако в действительности крадут персональные данные и денежные средства россиян, передает РБК.

Мошенники ссылаются на то, что Банк России ранее внепланово поднял ключевую ставку до 12%. Так, они указывают на то, что проценты по депозитам в крупнейших банках выросли.

Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги». Они предлагают разместить средства на «безопасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений».

Мошенники сообщают об увеличении доходностей депозитов в российских банках и предлагают убедиться в этом «лично в Центробанке». Они соединяют человека с якобы с сотрудником ЦБ. Во время беседы жертву убеждают в необходимости сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. После этого мошенники крадут денежные средства граждан.