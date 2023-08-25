В 2023 году рекордное число россиян решили не работать 1 сентября — отпуск или выходной в День знаний возьмут 34 процента родителей. Об этом со ссылкой на результаты исследования портала SuperJob пишет РИА Новости.

Это значение стало максимальным с 2019 года, когда компания начала проводить соответствующий опрос. В 2022 и 2021 годах доля россиян, решивших использовать 1 сентября выходной или отпуск, чтобы отвести ребенка в школу, была на 9 процентных пунктов меньше, чем сейчас.

Еще 18 процентов респондентов собираются отпроситься у работодателя на полдня. И тех, кто будет отсутствовать часть дня, и тех, кто оформит отгул оказалось больше среди женщин, чем среди мужчин. При этом почти каждая вторая российская компания идет на встречу таким сотрудникам и предоставляет им выходной. Официально это делает 19 процентов работодателей, еще 30 процентов отпускают на школьную линейку без оформления необходимых документов.

Уровень стресса перед 1 сентября у родителей не изменился — о нем, как и в прошлом году, рассказали 22 процента опрошенных. При чем женщины нервничают гораздо чаще мужчин — 28 и 17 процентов соответственно, а более молодые граждане до 40 лет чаще старшего поколения — 29 против 19 процентов.

В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 респондентов.