Перечислены профессии с самыми высокими пенсиями
В России самые высокие пенсии у госслужащих, военных, космонавтов и летчиков-испытателей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
По его словам, для них, а также для других специальных категорий пенсионеров, предусмотрен особый порядок и размеры выплаты. В некоторых случаях она составляет несколько сотен тысяч рублей. Самые большие пенсии платят жителям Крайнего Севера.
Как сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, индексация пенсии с 1 сентября текущего года ждет тех, кто уволился в августе, а также граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет. Выплата произойдет не раньше октября.
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