Перечислены профессии с самыми высокими пенсиями

В России самые высокие пенсии у госслужащих, военных, космонавтов и летчиков-испытателей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

По его словам, для них, а также для других специальных категорий пенсионеров, предусмотрен особый порядок и размеры выплаты. В некоторых случаях она составляет несколько сотен тысяч рублей. Самые большие пенсии платят жителям Крайнего Севера.