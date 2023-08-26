Россияне назвали свои лучшие покупки в 2023 году

Опрос показал, что россияне лучшими покупками, сделанными в первые восемь месяцев 2023 года, считают бытовую технику, смартфоны и одежду. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование портала по поиску работы SuperJob.

Респонденты отметили, что лучшими приобретениями считают смартфоны и планшеты. За них проголосовали 12% участников опроса.

На второе место в списке удачных покупок попали бытовая техника, а также одежда и обувь. Эти категории набрали соответственно по 10% голосов.

Кроме того, россияне полагают, что не зря потратили деньги на турпутевки (5%), деликатесы (5%) и спортовары (4%).