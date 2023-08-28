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Стало известно, как рост МРОТ повлияет на зарплаты бюджетников

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что повышение уровня МРОТ в 2024 году приведет к пересмотру заработных плат всех категорий бюджетных сотрудников. Об этом сообщает URA.RU.

Стало известно, как рост МРОТ повлияет на зарплаты бюджетников
© РИА Новости

«Придется пересмотреть показатели окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть зарплата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификаций», — подчеркнула она.

Также Бессараб рассказала о планируемом повышении пенсии отставных военнослужащих на 5,5% — в среднем до 42 тыс. рублей.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что рост МРОТ приведет к сокращению доходного неравенства в России. В 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%. Также на 2024 год в России запланированы выборы президента.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.

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