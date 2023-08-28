Финансовая подушка безопасности опередила авто по важности для россиян

Аналитики Сбербанка выяснили, что россияне стали чаще откладывать на создание финансовой подушки безопасности и реже — на другие цели. Об этом пишет РИА Новости.

По данным анализа, свыше 2 млн вкладчиков Сбербанка планируют накопить на формирование такой подушки, 630 тыс. человек копят на новое авто. Еще 500 тыс. человек копят на новую технику, праздники, недвижимость и отдых.

При этом 41 тыс. вкладчиков пытается накопить на лечение зубов, а еще 6 тыс. — на покупку часов (какой категории — не уточняется).

До этого Центробанк сообщил, что количество россиян, хранящих сбережения в банках, выросло до 42%. За последний месяц численность россиян, доверяющих банкам, выросла на 3%.

На этом фоне на 2,3 % увеличилось количество россиян, предпочитающих направлять свободные средства на приобретение дорогостоящих товаров — до 32%. В то же время доля экономящих граждан практически не изменилась и составила 51,7%.