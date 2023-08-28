Мошенники теперь активно увеличивают круг пострадавших, когда реализовывают схемы обмана. Они вынуждают расстаться с деньгами не только свою жертву, но и его родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на Сбер.

Специалисты отмечают, что злоумышленники звонят человеку и информируют о попытке недобросовестных сотрудников банка оформить на него кредит и похитить деньги.

Якобы для сохранения средств жертве необходимо оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет», подчеркивают в Сбере.

«После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь, по словам мошенников, им «тоже может угрожать опасность», - предупредил банк.

После этого на уловку попадаются новые жертвы – их сначала пытаются убедить в необходимости совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления.