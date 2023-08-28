Стало известно о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
Мошенники теперь активно увеличивают круг пострадавших, когда реализовывают схемы обмана. Они вынуждают расстаться с деньгами не только свою жертву, но и его родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на Сбер.
Специалисты отмечают, что злоумышленники звонят человеку и информируют о попытке недобросовестных сотрудников банка оформить на него кредит и похитить деньги.
Якобы для сохранения средств жертве необходимо оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет», подчеркивают в Сбере.
«После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь, по словам мошенников, им «тоже может угрожать опасность», - предупредил банк.
После этого на уловку попадаются новые жертвы – их сначала пытаются убедить в необходимости совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления.
Ранее в ВТБ сообщили, что злоумышленники прибегли к реализации новой мошеннической схемы. Теперь они прикрываются предложениями о специальных вкладах по повышенным ставкам, однако в действительности крадут персональные данные и денежные средства россиян.