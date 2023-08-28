Средняя ставка по потребкредитам превысила 20% впервые с начала года
С 17 по 24 августа средняя ставка по потребительским кредитам в крупных российских банках повысилась на 1,1 п. п., до 20,94%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» Московской биржи.
Такая динамика наблюдается впервые в этом году. До этого ставки составляли более 20% в декабре 2022-го. В текущем году они не снижались ниже 19%.
Банк России ранее принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.
Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в России наблюдается увеличение числа неплательщиков по банковским кредитам. В первом полугодии оно составило 17,7 млн, что на четверть превышает показатель такого же периода прошлого года. В стране планируют взыскать с неплательщиков 2,5 трлн руб. в сравнении с 2,4 трлн руб. годом ранее.