Средняя ставка по потребкредитам превысила 20% впервые с начала года

С 17 по 24 августа средняя ставка по потребительским кредитам в крупных российских банках повысилась на 1,1 п. п., до 20,94%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Такая динамика наблюдается впервые в этом году. До этого ставки составляли более 20% в декабре 2022-го. В текущем году они не снижались ниже 19%.

Банк России ранее принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера была принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет 15 сентября.