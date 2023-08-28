Россиянам с кредитами дали совет по снижению финансовой нагрузки

Россияне имеют право облегчить кредитную нагрузку при помощи реструктуризации и пролонгации задолженности. Существуют и другие способы, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Специалист назвал их в беседе с «Лентой.ру».

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Кредитные каникулы

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Есть закон, согласно которому заемщику предоставляются кредитные каникулы, рассказал экономист. При этом максимальный срок отсрочки составляет полгода. Предполагается, что в этот период человек может найти работу или накопить достаточно средств для погашения задолженности. Обязательным условием для подобного перерыва в выполнении кредитных обязательств является снижение доходов заемщика более чем на 30 процентов. Беляев также предупредил, что взять каникулы в течение одного кредита можно только один раз.

За это время вам не начисляют никакие пени, никакие штрафные санкции. Все остается, как было, только замораживается. А срок, на который вы брали кредитные каникулы, переносится в окончание вашего кредитного договора. Допустим, вы взяли перерыв три месяца, значит, на три месяца позже вы должны будете закрыть свой кредит - Михаил Беляев, экономист.

Реструктуризация

По закону заемщик также имеет право реструктуризировать кредит. Для этого необходимо прийти в банк и подтвердить падение доходов более чем на 30 процентов.

«Банк вам продлевает срок кредита. Допустим, вы брали его на 24 месяца, а вам его продлевают до 36 месяцев. То есть эту сумму разбивают на 36 долей, таким образом, каждая выплата становится меньше. По идее сумма кредита и сумма процентов по новому реструктуризированному долгу не должна превышать общую сумму условий первоначального договора, но у нас это по-другому бывает обычно», — отметил экономист.

Банкротство

По словам аналитика, процедуру банкротства может инициировать банк или сам заемщик в случае, если у него упали доходы и его финансовое положение не позволяет выполнять обязательства по кредитному договору. Статус банкрота можно получить при соблюдении ряда условий. Например, у человека не должно быть сделок по продаже недвижимости и других крупных объектов в течение последних трех лет. В зависимости от суммы долга решение о банкротстве может принять либо финансовый омбудсмен, либо суд.

Как это происходит. Составляется конкурсная масса вашего имущества, которое идет с торгов и потом частично идет на оплату вашего кредита. Если кредит больше, чем ваша конкурсная масса, остаток списывается, и тогда вы полностью освобождаетесь от кредитных обязательств - Михаил Беляев, экономист.

Он обратил внимание, что описывается не вся масса. Например, за заемщиком оставляют единственное жилье, если оно не ипотечное, автомобиль и оборудование, если они необходимы для заработка, в сельских домах оставляют дрова для отопления.

«Эта процедура платная: нужно платить конкурсному управляющему, надо платить, чтобы дать объявление о том, что вы затеяли процедуру банкротства, но чем она полезна — в момент, когда она начинается, не начисляются ни проценты, ни штрафные санкции, кредит замораживается в том виде, в каком он был на момент начала этой процедуры», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Экономист предупредил, что после процедуры банкротства заемщик имеет некоторое «поражение в правах». В частности, он не может брать новые кредиты в течение определенного срока или занимать определенные должности.