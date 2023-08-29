Семьям с детьми предложили выделить деньги из бюджета на подготовку к школе

Семьям с детьми предлагают выделить по 26 тысяч рублей из резервного фонда для подготовки детей к школе. Если родители ребенка при этом проживают на территориях приграничных к зоне боевых действий или новых субъектов, выплата увеличивается до 30 тысяч рублей. Соответствующую инициативу предложили в комитете Государственной Думы, передает газета «Известия».

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится всё тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — уточнила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению. Яна Лантратова.

Она напомнила о заявлении министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что инфляция снизится только в 2024 году. Пока цены растут, правительство обязано поддерживать семьи.

В тексте документа при этом подчеркивается, что в июле 2023 года цены выросли практически на все вещи из состава школьного набора. Средний чек рюкзака составил почти 1,9 тыс. рублей (+8% за год), средняя цена школьной формы выросла на 20% — до 2,9 тыс. рублей, на 3% подорожал дневник.