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Почти половина россиян ставит деньги выше других жизненных ценностей – опрос

Порядка 40% работающих по найму россиян считают высокий доход своим главным жизненным ориентиром. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Почти половина россиян ставит деньги выше других жизненных ценностей
© РИА Новости

Отмечается, что большой заработок лидирует в системе приоритетов россиян, однако в топ ценностей семья и здоровье все же входят. Кроме того, для многих респондентов важным в жизни является и профессиональная самореализация.

Деньги являются не только важным ориентиром по жизни, но и основным фактором мотивации к работе. Такую позицию разделяют 45% опрошенных. Примерно каждый четвертый таким фактором называет возможность видеть результаты труда, почти столько же – поддержку близких.

Между тем перспективы карьерного роста мотивируют только 15% респондентов. Так, порядка 70% россиян удовлетворены развитием своей карьеры. При этом 84% россиян все же хотели бы развиваться в профессиональном плане дальше: больше всего это характерно для молодежи, работников со стажем до 7 лет и руководителей.

При этом даже в плане карьерного роста большинство россиян – 60% – заинтересовано именно в увеличении зарплаты. Профессиональное развитие является целью только для 23% опрошенных.

Ранее стало известно, что 29% россиян начали в этом году зарабатывать больше по сравнению с прошлым годом. Для большинства – 68% – основным источником увеличения дохода стало повышение зарплаты, тогда как 18% респондентов начали подрабатывать для улучшения своего финансового положения.