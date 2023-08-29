Почти половина россиян ставит деньги выше других жизненных ценностей

Порядка 40% работающих по найму россиян считают высокий доход своим главным жизненным ориентиром. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что большой заработок лидирует в системе приоритетов россиян, однако в топ ценностей семья и здоровье все же входят. Кроме того, для многих респондентов важным в жизни является и профессиональная самореализация.

Деньги являются не только важным ориентиром по жизни, но и основным фактором мотивации к работе. Такую позицию разделяют 45% опрошенных. Примерно каждый четвертый таким фактором называет возможность видеть результаты труда, почти столько же – поддержку близких.

Между тем перспективы карьерного роста мотивируют только 15% респондентов. Так, порядка 70% россиян удовлетворены развитием своей карьеры. При этом 84% россиян все же хотели бы развиваться в профессиональном плане дальше: больше всего это характерно для молодежи, работников со стажем до 7 лет и руководителей.

При этом даже в плане карьерного роста большинство россиян – 60% – заинтересовано именно в увеличении зарплаты. Профессиональное развитие является целью только для 23% опрошенных.