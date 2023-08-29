В России может резко подорожать такси. С 1 сентября 2023 года в силу вступает закон «О такси», ужесточающий правила в сфере пассажирских перевозок. Так, с осени к управлению такси не допустят лиц с неснятой либо непогашенной судимостью за преступления по ст. 328.1 Трудового кодекса, а также водителей с тремя и более неоплаченными штрафами за административные правонарушения. Это касается и нарушителей ПДД. По мнению экспертов, новые нормы приведут к росту цен на поездки.

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Помимо судимости и неоплаченных штрафов, устроиться на работу таксистом не дадут повторное лишение водительских прав либо административный арест за нарушения ПДД — нужно будет выждать год со дня окончания наказания.

Получать сведения о перевозчиках и автомобилях власти будут с помощью федеральной информационной системы (ФГИС), которую также запустят 1 сентября. В нее будут поступать данные из регионов, в том числе о разрешениях для такси.

Новый закон и ФГИС помогут сфере такси выйти из полулегального поля, отмечают эксперты. Вместе с тем из-за ограничений уже имеющаяся нехватка водителей станет заметнее, что выльется в новый рост тарифов. Уже сейчас цены бьют рекорды: по данным Росстата на 9 августа, средняя стоимость километра составила 32,53 рубля, что на 42 процента больше, чем годом ранее. Средний чек поездки по стране — 435 рублей.