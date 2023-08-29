Как проверить купленную вещь на подлинность: инструкция

Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» обяжут нести ответственность за продажу товаров без обязательной маркировки, а штрафы за контрафакт могут доходить до 300 тысяч рублей. Как проверить, не продали ли вам подделку и что делать в таком случае, разбирался «Рамблер».

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Ранее маркетплейсы обязали нести ответственность за отслеживание наличия маркировки у товаров, которые относятся к легкой промышленности. А теперь предполагается распространить ответственность уже в отношении всех товаров, подлежащих обязательной маркировке, пишет «Комсомольская правда».

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При этом изначально торговые площадки настаивали, что оказывают исключительно логистические услуги. Но в Министерстве промышленности и торговли уверены, что маркетплейсы «фактически являются участниками товарной цепи», поэтому необходимо устранять законодательные пробелы и обязать их нести ответственность за продажу подделок.

«Предлагаемое постановление Правительства устраняет этот законодательный пробел и приведет к снижению доли нелегального оборота товаров», - отметили в ведомстве.

Как отличить подделку?

Для того, чтобы проверить подлинность вещи, необходимо просканировать значок обязательной маркировки, который должен быть нанесен на упаковку товара, подлежащего такой маркировке.

Он похож на QR-код, а просканировать его можно с помощью мобильного приложения «Честный знак», который необходимо загрузить на смартфон. Если информации о товаре в системе нет, значит, он поддельный.

Обязательной маркировке подлежат шубы, лекарства, обувь, табак, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное белье и полотенца, молочная продукция, упакованная минеральная и обычная питьевая вода,

велосипеды и велосипедные рамы, напоминает Клерк.Ру.

«Если товар не подлежит сертификации, то магазин в качестве подтверждения вправе представить документы о взаимодействии с правообладателем. Это могут быть агентские или дистрибьюторские договоры, договоры франшизы или договоры об отчуждении исключительного права на использование бренда», - отметила юрист и эксперт по правам потребителей Ксения Севостьянова.

Что делать, если продали подделку?

В случае, если на маркетплейсе вам все же продали подделку, то алгоритм действий должен быть таким же, как если бы вы купили контрафакт в любом другом магазине.

Сначала следует изложить продавцу свои претензии к качеству товара и попросить компенсацию. Однако для этого потребуется доказать, что недостатки у товара были еще до покупки. Сделать это можно с помощью экспертизы. Ее может организовать как продавец, так и покупатель, пишет vc.ru.

При этом, например, если покупатель получил химический ожог от использования поддельного крема для кожи, ему нужно сразу же обратиться в медицинское учреждение и получить справку о травмах, после чего направить крем на экспертизу. Ее нужно будет провести в организации, входящей в специальный перечень, который можно найти на сайте Роспотребнадзора своего региона, в течение 10 дней после отправки претензии продавцу.

После проведения экспертизы покупателю необходимо сохранить все документы о ее оплате, отправить продавцу копию заключения вместе с претензией о недостатках товара, а затем подать на продавца в суд, если он проигнорирует требования.

В случае победы покупателя в суде, издержки понесет ответчик, уточнил вице-президент петербургской Коллегии адвокатов Legal Life Данила Олешко.