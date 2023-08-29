Как закрыть ИП в 2023 году самостоятельно

Необходимость в прекращении деятельности индивидуального предпринимателя может возникнуть в любой момент. О том, как корректно закрыть ИП - в материале «Рамблера».

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Пошаговая инструкция прекращения деятельности ИП

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Первое, что нужно сделать для закрытия ИП - сформировать пакет документов.

В данном случае потребуются:

заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001),

квитанция об уплате госпошлины в размере 160 рублей,

документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (не обязателен).

При этом подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, когда заявитель представляет документы лично и одновременно представляет паспорт. Также следует знать, что уплачивать государственную пошлину не требуется при направлении документов в электронном виде, подписанных электронной подписью заявителя, в том числе через МФЦ и у нотариуса. Сформировать квитанцию на уплату госпошлины можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины».

Если заявитель не предоставит документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда, нужную информацию территориальный орган Пенсионного фонда направит налоговому органу в электронном виде в рамках межведомственного обмена.

Следующий шаг – предоставление документов. Их можно передать в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично и удаленно.

Так, можно обратиться непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по доверенности, в многофункциональный центр - лично или через представителя по доверенности. Инспекция примет документы и выдаст расписку в их получении.

Что касается дистанционной передачи, то в данном случае предусмотрена возможность направить документы по почте с объявленной ценностью и описью вложения, а также в электронном виде

Следующий шаг – получение документов.

На 6-й рабочий день после подачи документов заявитель лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности может получить лист записи ЕГРИП.

В случае отказа в государственной регистрации человек получит документ, в котором изложена причина отказа.

Как закрыть ИП с сотрудниками

В случае принятия соответствующего решения нужно сначала уволить всех сотрудников — в том числе нетрудоспособных, отпускников, несовершеннолетних и беременных сотрудниц. Но стоит учесть, что проинформировать о планах нужно заблаговременно. Это следует сделать за две недели, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Уведомление составляют в произвольной форме и выдают работникам под подпись.

Работодателю нужно за две недели до увольнения работников осведомить службу занятости. Это необходимо сделать через портал «Работа в России».

В день увольнения предприниматель рассчитывается с сотрудниками. Так, он выплачивает заработную плату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие причитающиеся суммы.

Для документального оформления увольнение необходимо составить приказ об увольнении и записку-расчет. Сотруднику нужно будет выдать на руки трудовую книжку, форму ЕФС-1 с разделом 1, копию или выписку из раздела 3 расчета по страховым взносам — РСВ, расчетный листок, справку о доходах и суммах налога физического лица и другие документы, связанные с его работой, например справки или приказы.

Могут ли отказать в закрытии ИП

У налоговой инспекции есть полномочия в отказе закрыть ИП. Однако в таком случае ей необходимо выдать документ, в котором изложена причина отказа.

ИП могут отказать в ликвидации по нескольким причинам, среди которых предоставление не всех требуемых документов, подписание заявления неуполномоченным лицом, отсутствие доверенности или истечение срока ее действия. Также отказать могут в том случае, если данные в заявлении отличаются от информации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), если не оплачена госпошлина и не погашены долги перед налоговой.

Можно ли приостановить деятельность ИП