Финансовый аналитик назвал причины падения объема торговли биткоином

Падение в августе объема торгов биткоином (BTC) до самого низкого уровня почти за пять лет связано с рядом причин, в том числе и уходом инвесторов из рисковых активов. Об этом рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«Снижение объемов вызвано уходом от риска на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, крахом американских банков, участвующих в криптопроектах, биржи FTX и сохраняющимся давлением на криптоотрасль со стороны регулирующих органов», - пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас инвесторы ожидают решения Комиссии по ценным бумагам и биржам по поданным заявкам на создание биткоин-ETF, которые сейчас находятся на рассмотрении в ведомстве, а также ждут халвинг – двукратное сокращение награды для майнеров за добытый блок биткоина.

При этом активность рынка также будет зависеть от американской статистики и результатов борьбы с инфляцией в США.

«Чем быстрее инфляция начнет снижаться, тем выше будет спрос на рисковые активы», — уверен Антонов.

Ранее одиночному майнеру с вычислительной мощностью оборудования в 750 TH/s удалось успешно добыть блок биткоина за номером 790 958. Сумма вознаграждения майнера составила 6,25 BTC (около $170 тысяч).