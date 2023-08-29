Менеджер и директор стали самыми популярными профессиями среди заемщиков

За последние три месяца заявки на потребительские кредиты чаще всего оформляли менеджеры, директора, водители и кассиры, следует из данных Банки.ру, которые есть в распоряжении "Российской газеты". В августе картина осталась прежней, и соотношение долей практически не изменилось.

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По данным финансового маркетплейса, самыми популярными профессиями среди тех, кто оставил заявки на получение потребительского кредита, стали менеджеры и специалисты среднего звена. Доля подобных запросов с апреля по июль составила 17%. Вторую строчку заняли заявки со стороны руководящих позиций - директоров и руководителей - 8,4%. Доля водителей среди других пользователей равна 6,6%. Следом идут продавцы и кассиры: они оставили 6,5% заявок. Операторы, администраторы и слесари - от 2 до 3%.

Что касается микрозаймов, то их чаще берут представители сферы обслуживания и торговли. Значительную долю по-прежнему составляют менеджеры и специалисты - в сумме 12%. Популярной профессией среди заемщиков в данном сегменте остаются кассиры и продавцы (10,5%), а также водители (4,6%), сообщают Банки.ру. По их информации, соотношение и в сегменте потребительских кредитов, и микрозаймов практически не изменилось.