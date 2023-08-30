Банки начали возвращать украденные мошенниками деньги
Банки теперь возвращают клиентам денежные средства, которые были украдены злоумышленниками. Об этом сообщают «Известия».
В частности, решение о запуске специального сервиса по защите от социальных инженеров и возмещению средств принял «Тинькофф».
Летом текущего года в России приняли закон, который обязывает кредитную организацию возвращать деньги, если она допустила перечисление на счет злоумышленника. Корректировки начнут действовать с 24 июля 2024 года.
Другие игроки указали на планы провести технические доработки для реализации функционала в установленные законом сроки.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что меры позволят сократить число хищений в десятки раз.
Во втором квартале 2023 года мошенники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России.
Ранее «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского» сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана с обменом валюты в Telegram-боте. Речь идет о сложной скам-схеме, состоящей из нескольких элементов. Злоумышленники нацелены на хищение не только средств российских пользователей, но и важных финансовых данных.