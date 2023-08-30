Банки начали возвращать украденные мошенниками деньги

Банки теперь возвращают клиентам денежные средства, которые были украдены злоумышленниками. Об этом сообщают «Известия».

В частности, решение о запуске специального сервиса по защите от социальных инженеров и возмещению средств принял «Тинькофф».

Летом текущего года в России приняли закон, который обязывает кредитную организацию возвращать деньги, если она допустила перечисление на счет злоумышленника. Корректировки начнут действовать с 24 июля 2024 года.

Другие игроки указали на планы провести технические доработки для реализации функционала в установленные законом сроки.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что меры позволят сократить число хищений в десятки раз.

Во втором квартале 2023 года мошенники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России.