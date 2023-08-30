Россияне назвали желаемый размер МРОТ

Жители Москвы хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 44,2 тыс. рублей, также высокие ожидания у жителей Владивостока и Хабаровска. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, которые приводит радиостанция «Говорит Москва».

В исследовании отмечается, что жители Владивостока хотели бы установить МРОТ на уровне 43,9 тыс. рублей, хабаровчане – в 42,4 тыс. рублей. Высокие ожидания также у петербуржцев и тюменцев – 42,1 и 41,9 тыс. рублей соответственно.

При этом в Пензе считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть на уровне 34,5 тыс. рублей. В тройку городов с самыми скромными запросами вошли также Ульяновск (36,1 тыс. рублей) и Киров (36,2 тыс. рублей).

По сравнению с ноябрем 2022 года, наибольший прирост желаемого размера МРОТ отмечается в Екатеринбурге, Иркутске, Кемерово и Тольятти, отмечает издание.

В 2022 году МРОТ в России был повышен два раза - на 8,6% с 1 января и еще на десять процентов с 1 июня. В 2023 году этот показатель вырос на 6,3%. А с 1 января 2024 года планируется увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5%.