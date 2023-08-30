Названа сумма, которую нужно откладывать на оплату образования ребенка

Среднестатистическая семья сможет накопить на образование своего ребенка в России, если будет откладывать ежемесячно по 22 тысячи рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков Anderida Financial Group.

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Отмечается, что это 20% от дохода всей семьи. В компании подчеркнули, что на деле о данной статье расхода многие задумываются за два года до поступления. В этой связи нагрузка значительным образом увеличивается. В таком случае сумма ежемесячных накоплений должна составлять более 56 тысяч рублей, добавили в фирме.

Также, аналитики со ссылкой на собственные данные и данные Росстата сообщили, что для покрытия трат на обучение в российском вузе потребуется около 1,3 миллиона рублей, в зарубежном — 8 миллионов рублей.