Российскому инвестору удалось вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), которые оказались ранее заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом заявил представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), передают «Ведомости».

Данный инвестор – клиент этого бюро.

Летом прошлого года Евросоюзом были введены рестрикции против Национального расчетного депозитария (НРД). Активы российского депозитария вместе с бумагами инвесторов были заморожены.

По закону разблокировать активы россиян можно при соблюдении ряда условий.

Летом 2023 года клиент NSP получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, которые заморожены на счете НРД в Euroclear.

В начале текущего месяце клиент направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточняется). Euroclear исполнил поручение клиента NSP в минувший вторник.