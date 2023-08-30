Российские банки оценили идею самозапрета на кредиты

Многие банки в России выступили за введение для граждан возможности установить себе запрет на оформление кредита для защиты от мошенников. Однако они считают, что инициативу необходимо проработать с участниками рынка, сообщает агентство «Прайм».

Весной в Госдуму внесли законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров потребительского займа.

О том, что данная инициатива была одобрена правительством на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД), сообщили ранее «Ведомости».

Поддержали идею, в частности, в «Почта банке». Там считают, что самозапрет на выдачу кредитов может быть особенно эффективен для защиты людей старшего возраста, которые находятся в группе риска.

За реализацию инициативы выступили и в банке «Дом.РФ». При этом, как заявили там, кредитору нужно получать оперативную информацию об оформлении и снятии таких ограничений.

О том, что такой шаг предотвратит в той или иной степени мошенничество, посчитали в «Хоум Банке».