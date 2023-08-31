В России купили первую страховку за цифровые рубли

За цифровые рубли купили первые страховые полисы для путешественников и от несчастных случаев. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, транзакцию провели в «Ингосстрахе». Полисы за цифровые рубли приобрели в Москве, Казани и Нижнем Новгороде.

Помимо этого, в компании уже опробовали открытие, закрытие и блокировку цифрового счета, переводы между физлицами, пополнение и вывод средств и сделки с отложенной датой исполнения.