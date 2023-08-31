Закон о самозапрете кредитов могут принять до конца года

Россиянам хотят дать возможность добровольно отказаться от заключения любых кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. При этом у них останется право в любой момент снять запрет. Предполагающий это законопроект группы депутатов 30 августа поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности. Документ могут принять до конца года, но ко второму чтению потребуется доработать некоторые нюансы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал соавтор документа, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Анатолий Геннадьевич, зачем нужно это право отказываться от кредитов?

Видео дня

- Поступает масса обращений от граждан, которые просят быстрее принять такой закон. Бывают случаи, когда родственники и даже посторонние люди узнают чьи-то персональные «карточные» данные. Или родители разрешают пользоваться своими банковскими карточками детям, сообщают им ПИН-код, а потом узнают, что их отпрыски оформили на них кредит онлайн. И затем обналичили эти деньги, сняли в банкомате. Конечно, речь идет не только о детях, это могут быть и другие родственники или близкие люди.

Как правило, люди не хотят подавать заявления в полицию на своих близких. Но просят решить проблему вот таким образом — разрешить самозапрет на взятие кредитов. Во время подготовки документа ко второму чтению мы обязательно проконсультируемся с пострадавшими, соберем информацию о разных ситуациях, связанных с незаконным списанием денег, переводами, чтобы максимально защитить наших граждан.

- А можно установить самозапрет на другие операции, чтобы защитить деньги на банковской карте?

- Можно установить самозапрет, например, на снятие денег с карты. Если же поставить самозапрет на любые банковские операции, то тогда теряется смысл наличия карты в принципе… Но ввести самозапрет на взятие кредита вполне реально.

- Когда этот законопроект могут принять в Госдуме?

- Думаю, что первое чтение он пройдет уже в сентябре, а окончательно его могут принять до конца года.

- Что еще необходимо сделать для защиты банковских карт от мошенников?

- У каждого банка сейчас есть программы блокировки перевода денег на подозрительные счета. Но вообще когда люди самостоятельно перечисляют деньги мошенникам, полностью защитить их в этой ситуации невозможно. Важно, чтобы у граждан была высокая финансовая грамотность. Эту работу надо усиливать. Надо объяснять людям, что они не должны любым посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, переводить деньги. Надо сразу отключать телефон и не реагировать на такие обращения.

- А как бороться с теми, кто затуманивает мозг с помощью приемов социальной инженерии?

- Бороться можно, и мы уже многое сделали для этого в законодательстве. Но есть еще и те, кто говорит, что они якобы жертвы социальной инженерии, а на самом деле добровольно переводят деньги, а потом еще и требуют, чтобы им возместили ущерб, — это такие мошеннические схемы. Эти вопросы всегда будут возникать - реально ли пострадал человек или это схема, чтобы воспользоваться принятыми нормами. Мы не должны создавать новые лазейки для мошенников. В то же время мы продолжаем делать все, чтобы лучше защищать средства людей от хищений. В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. В том числе установление запрета на получение кредита позволит сократить число таких случаев.

- Сейчас в СМИ активно обсуждают проблему с выводом валютной выручки российских экспортеров из Индии. Россия не может вернуть зависшие в индийских банках рупии, поскольку это неконвертируемая валюта. Эксперты говорят, что это ослабляет российский рубль. В чем вы видите выход из ситуации?