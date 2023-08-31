В Госдуме объяснили идею снизить лимит беспошлинных покупок в интернете
Снизить лимит беспошлинных покупок в интернете необходимо для поддержки отечественных предпринимателей в сфере онлайн-ритейла. Такое заявление сделала член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова в беседе с «Лентой.ру».
Таким образом она прокомментировала новости о том, что в России намереваются снизить порог беспошлинной торговли с 1000 до 200 евро при покупках в зарубежных интернет-магазинах.
Она пояснила, что окончательное решение по этому делу еще не принято. Однако подобная мера необходима, так как на фоне западных санкций поддерживать отечественных производителей принципиально важно для экономики РФ — нужно, чтобы граждане больше покупали российские товары.
«Мы видим, что сегодня онлайн-шопинг очень плотно вошел в нашу жизнь, но введение таких мер было принято, в первую очередь, для поддержки отечественных производителей», — рассказала Полуянова.
Она уверена, что у российских онлайн-платформ большой потенциал для развития, однако для его раскрытия на первых порах необходима государственная поддержка. Подобные меры уже разрабатываются и внедряются различными федеральными и региональными структурами, они направлена на приобретение нужного оборудование и создание новых ниш.