С сентября блогеров начнут штрафовать за неправильную маркировку рекламы. За распространение рекламного контента без правильной маркировки граждан ждет штраф до 30 тысяч рублей, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч, а юрлиц — до половины миллиона рублей. Готов ли рынок к введению штрафов?

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Закон об обязательной маркировке рекламы начал работать в прошлом сентябре. За этот год, как предполагалось, блогеры и рекламодатели должны были разобраться в нем и начать маркировать правильно. Потому что еще в прошлом августе эксперты в разговоре с Business FM могли только недоумевать, как будет работать новая система. Согласно закону, каждому рекламному сообщению присвоят специальный код или токен. И с его помощью компетентные органы могут отследить историю такого контента — кто заключил договор, какой охват у сообщения. Для этого нужно участие оператора рекламных данных, который будет регистрировать токен. С момента введения закона крупные организации уже перестроили свою работу и штрафов не боятся, считает президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий. Сложности с маркировкой, как правило, появляются у блогеров, которые работают без помощи агентств или юристов.

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«Нет проблемы с тем, чтобы любому рекламодателю, который покупает рекламу в интернете, получить токен. Потому что все системы управления рекламой, все рекламные агентства, все селлеры так или иначе выстроили свое технологическое взаимодействие с операторами рекламных данных, которых в России семь штук. Крупнейшие интернет-компании, такие как «Яндекс», ВК, СберApps создали своих операторов рекламных данных и услугу по предоставлению токена к каждому рекламному креативу, они все осуществляют автоматически при старте рекламной кампании. Вопросы о том, как получить токен, возникают у независимых рекламопроизводителей, рекламораспространителей. Например, блогеру, который на своем канале или в социальных сетях делает рекламную интеграцию, нужно заключить договор с ОРД и через интерфейс или API для каждой своей рекламной публикации получать этот токен».

Любой блогер, который хочет работать вбелую, при желании разместить у себя рекламу должен зайти в личный кабинет оператора рекламных данных и передать туда всю информацию о рекламном контракте. Оператор затем направляет все это в Роскомнадзор. Под действие закона о рекламе формально попадает каждый, кто размещает рекламу в интернете. Нет никаких границ ни по величине аудитории, ни по роду деятельности. Потенциально даже сообщение на личной странице с рекомендацией приобрести тот или иной продукт могут засчитать за рекламное. Говорит популяризатор науки, автор YuoTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский:

«Критерии очень размытые и, на самом деле, они нигде не прописаны, поэтому сейчас юристы при спорных ситуациях делают запрос в определенные ведомства, я так понимаю, в Роскомнадзор, и им приходит в ручном режиме комментарий, что это нужно маркировать, а это не нужно. Четкого понимания, что нужно маркировать, что не нужно, вообще нет, нигде это не прописано, и путаница огромная до сих пор. Единственное, что понятно, что маркировать много что нужно, набирается багаж ситуаций что нужно, что не нужно. Если это рекомендация, то вроде как не надо. Но если у вас есть договоренность, может быть, даже и бесплатная, тогда надо. Что-то очень странное происходит, на мой взгляд».

У агентств не решен вопрос о нативной рекламе. Это когда продукт в кадре вроде как появился, но прямо его никто не хвалил. И вообще его могли использовать как реквизит. Но в целом рынок к марировке приспособился, считает основатель и креативный директор рекламного агентства Players Василий Ящук:

«Какие-то прецеденты возможны, они опять же будут формировать судебную практику по данному вопросу. Потому что пока непонятно, как она будет строиться. Однако общую готовность рынка я оцениваю как высокую, было время для того, чтобы разобраться в данном функционале».