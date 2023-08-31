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ЦБ принял меры против роста долгов населения

Центробанк ввел новые ограничения на выдачу рискованных потребительских кредитов. Это сделано, чтобы замедлить рост долговой нагрузки населения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ принял меры против роста долгов населения
© Газета.Ru

В частности, для заемщиков, у которых более 80% дохода уходит на выплату долгов, доля новых кредитов в общем объеме выдач будет снижена с 20-25% до 5%. Для тех, кто тратит на долги от 50% до 80% дохода, лимит составит 30% вместо неограниченного ранее.

Аналогичные ограничения вводятся и для микрофинансовых организаций. Эксперты ожидают, что нововведения ЦБ сократят объем выданных кредитов в 4 квартале на 22% по сравнению с отсутствием ограничений.

В целом темпы роста кредитования замедлятся в 2023 году на 6 п.п. — до 13-17% вместо прежнего прогноза 19-23%. По мнению регулятора, это сделает структуру кредитного портфеля более сбалансированной и снизит риски как для банков, так и для заемщиков.

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Сейчас 64% всего объема потребкредитов приходится на людей, которые отдают на долги более половины зарплаты. Такая высокая долговая нагрузка создает угрозы при возможных экономических шоках, считает ЦБ. Поэтому регулятор решил ускорить переход к более устойчивой модели кредитования.

В начале недели Центробанк рассказал, как россиян заставляют брать кредит под 1000%.

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