Власти РФ определили срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

В России намерены оставить на уровне 2022 года период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на правительство, которое утвердило соответствующий проект закона.

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2023 год. Период, по которому рассчитывают ежемесячную накопительную пенсию, предложено оставить на текущем уровне, который составляет 22 года.