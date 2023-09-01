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Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому

В России поменяется порядок уплаты налогов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов РФ Ольгу Дайнеко.

Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому
© РИА Новости

Каждый налогоплательщик с начала текущего года имеет Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа до наступления срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов — до 1 декабря. По словам эксперта, ЕНС можно назвать электронным кошельком, с которого Федеральная налоговая служба автоматически списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов.

Дайнеко заявила, что перечислить деньги на ЕНС необходимо заранее, чтобы к 1 декабря на нем была достаточная сумма. Не стоит забывать про сроки банковских операций и возможные технические сбои. Внести средства можно с помощью банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС, через центр «Мои документы» или почтовым переводом.

Поступившие на счет деньги, прежде всего, будут направлены на погашение просроченных платежей, а затем – на уплату текущих налогов, пеней и штрафов – возможности выбора теперь нет. Как указала эксперт, если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, деньги с него распределятся по всем начислениям пропорционально их величине. При этом если сумма, внесенная на налоговый счет окажется больше необходимой, то деньги можно будет вернуть. На это отводится до 10 дней.

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