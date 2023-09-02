В Центробанке РФ признали нехватку интереса к долгосрочным сбережениям

Программа долгосрочных сбережений пока не выглядит особенно интересной для широкого круга россиян, заявил на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению Чистюхина, россиян нужно мягко подтолкнуть к долгосрочным сбережениям. Как вариант, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий. Также интерес к программе повысится, если банки или пенсионные фонды, которые станут агентами системы, предложат суперпривлекательные условия, уточнил первый зампред ЦБ. Он считает, что систему придется донастраивать в интересах инвесторов, а не ждать первых результатов, когда она начнет работать. Аналогичным образом Банк России работал с рынком цифровых финансовых активов, но в этом случае регулятору помогал бизнес.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан 10 июля этого года. Она стартует 1 января 2024 года. Стать участником программы можно с 18 лет. Всем желающим необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу в определенных пропорциях. Выплаты по договору можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей. Фонд начнет осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований.