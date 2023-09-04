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В Госдуме предложили ввести запрет для мобильных операторов в пользу абонентов

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением запретить мобильным операторам взимать комиссию за пополнение счета из стороннего банка. В своем обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Чернышов просит разъяснить официальную позицию Федеральной антимонопольной службы относительно взимания операторами связи комиссий при пополнении счета из стороннего банка.

Мобильным операторам захотели запретить списывать комиссию за платеж
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Парламентарий также предлагает рассмотреть возможность полного запрета таких действий для всех операторов телекоммуникационной отрасли, включая предоставляющих услуги связи, кабельного телевидения и интернета.

По словам Чернышова, некоторые российские операторы сотовой связи начиная с конца 2022 года взимают комиссию у своих абонентов за пополнение счета из стороннего банка.

Политик отмечает, что руководство компаний объясняет это дополнительными расходами, возникающими в процессе проведения платежей.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзору хотят передать данные абонентов сотовых операторов. Ведомству планируется передавать сведения о «фамилии, имени и отчестве абонента и пользователя услугами связи абонента», а также информацию о дате заключения и расторжения договора с абонентами.

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