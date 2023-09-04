Названа причина быстрого окончания дефляции для огурцов в России

Потребительские цены на огурцы за последние две недели поднялись более чем на 8%. Так, для них сезонная дефляция уже закончилась. Цены на продукцию растут в связи с сокращением урожайности из-за очень жаркого лета, заявила член правления Плодовощного союза Ирина Мурашова, передает агентство «Прайм».

Стоимость огурцов в среднем в РФ на неделе с 15 по 21 августа поднялась на 3,31%, а с 22 по 28 августа — на 4,77%, следует из данных Росстата.

При этом с начала года свежие огурцы в РФ упали в цене почти вдвое (на 42,82%).

О том, что закупочные цены на огурцы растут вторую неделю подряд, сообщили в пресс-службе X5 Group. Поставщики отмечают, что динамика обусловлена недостаточными объемами продукции.

В компании подчеркнули, что «тепличные комплексы еще не в полной мере могут обеспечить объемами российский рынок», а объем овощей открытого грунта в последние недели сократился в связи с погодными условиями.

«На большей части страны уже похолодало, от некоторых поставщиков товар не проходит по качеству, что также оказывает давление на рынок», — указала пресс-служба ретейлера.

Подорожное огурцов связано в первую очередь со сдвигом сезона на две недели, заявила партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. По ее словам, сезон этого года начался раньше и заканчивается раньше.